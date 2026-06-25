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Nederlands reddingsteam naar Venezuela na aardbeving, koningspaar leeft mee

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 14:01

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Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela na de zware aardbevingen die het land hebben getroffen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Venezuela heeft Nederland om hulp gevraagd. Bij de twee aardbevingen zijn zeker 164 mensen omgekomen maar wordt gevreesd voor nog veel slachtoffers. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun medeleven uitgesproken met de slachtoffers en hun nabestaanden.

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Het Urban Search and Rescue-team (USAR) gaat met reddingswerkers, speurhonden en materieel naar Venezuela. Wanneer het team precies vertrekt, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder wordt gewerkt aan de logistieke planning. Naar verwachting reizen minimaal 61 hulpverleners mee, het minimale aantal voor een USAR-missie.

Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) noemt de situatie ernstig. "De nood is hoog", zegt hij. Volgens de minister heeft Nederland de hulp direct aangeboden vanwege de omvang van de ramp en de nabijheid van Venezuela als buurland van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de inzet trekt hij maximaal 2 miljoen euro uit.

Koningspaar spreekt medeleven uit aan buurland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima schrijven in een verklaring dat zij meeleven met de inwoners van Venezuela. "Ons buurland Venezuela is getroffen door hevige aardbevingen. Wij leven mee met alle getroffenen en zijn in gedachten bij de families die nu rouwen of in angst verkeren om hun dierbaren."

Venezuela werd in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd getroffen door twee zware aardbevingen. De eerste had een kracht van 7.2, een minuut later volgde een beving van 7.5. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn zeker 164 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 971 mensen gewond.

De twee aardbevingen die Venezuela troffen op 25 juni. Beeld: ANP

De twee aardbevingen die Venezuela troffen op 25 juni. Beeld: ANP

Ook andere Europese landen hebben hulp toegezegd. Frankrijk stuurt 85 reddingswerkers, Spanje zet 54 militairen in en Duitsland bereidt zich voor op de mogelijke inzet van zes transportvliegtuigen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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