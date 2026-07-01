Nederlands USAR verlaat Venezuela: 'Kans op vinden overlevenden is klein'

Het Nederlandse reddingsteam USAR dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag en "pakt vandaag weer in", zei een woordvoerder woensdagochtend op NPO Radio 1.

Het Nederlandse USAR is met 64 mensen en acht honden naar Venezuela gereisd om te zoeken naar overlevenden na de verwoestende aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land, zoals je in bovenstaande video ziet. Volgens de woordvoerder vertrekt het team omdat er een nieuwe fase is aangebroken in de hulpverlening. "De kans dat wij nu nog levende mensen vinden, is wel heel erg klein."

De twee aardbevingen die Venezuela troffen op 24 juni. Beeld: ANP

'Veel gewerkt en weinig geslapen'

"Het liefst zouden wij zo lang mogelijk doorgaan, maar we merken ook dat de lokale autoriteiten hier overgaan op een andere fase en het minder makkelijk is om ons werk te kunnen doen", aldus de woordvoerder. Het team heeft volgens hem een aantal dagen veel gewerkt en weinig geslapen. "Inmiddels begint de rek er ook uit te gaan."

Het team heeft onder meer gezocht naar overlevenden, het Venezolaanse Rode Kruis ondersteund en de Nederlandse ambassade en woningen van ambassadepersoneel geïnspecteerd.

Meer dan 10.000 gewonden

Dinsdagavond lag het dodental van de aardbevingen volgens de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez op 1943. Volgens hem zijn er officieel 6461 mensen gered, maar kan dat aantal hoger liggen als ook wordt meegerekend wie zichzelf uit het puin kon bevrijden of is ontkomen door de hulp van familie en vrienden. Veel mensen worden nog vermist. Ruim 10.000 mensen raakten gewond en in het land is sprake van grootschalige verwoestingen.