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Nederlandse reddingswerkers USAR direct ingezet na aankomst in Venezuela

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 16:15

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Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag gelijk ingezet na aankomst op de plek waar het basiskamp in Venezuela wordt opgezet. Dat laat een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue weten.

Het basiskamp is op een parkeerplaats van een lokaal honkbalstadion in La Guaira. Volgens de woordvoerder bevindt het basiskamp zich tussen de ingestorte gebouwen. De schade is volgens hem enorm. Hij weet niet of de inzet van de twee reddingsgroepen al wat heeft opgeleverd.

Situatie in kaart gebracht

De rest van het USAR-team werkt verder aan het opzetten van het basiskamp. De woordvoerder geeft aan dat nog onduidelijk is hoe de komende dagen er precies uit komen te zien.

Er wordt in kaart gebracht waar de kans het grootst is om mensen onder het puin vandaan te halen. Als er meer duidelijk is over de situatie, zal ook bekend worden of er bijvoorbeeld 24 uur per dag gezocht gaat worden.

Door ANP

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