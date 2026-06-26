Nederlands USAR-team naar Venezuela na zware aardbevingen, dodental stijgt

Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Interim-president Delcy Rodríguez meldde dat meer dan 589 mensen zijn overleden en 2.980 personen gewond zijn geraakt. Zeker zeventien landen hebben reddingswerkers en medici gestuurd om te helpen, onder meer Nederland. Het Nederlandse team is vrijdagmiddag vertrokken.

Een reddingsteam van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) is vrijdag vertrokken naar Venezuela. De ploeg is gespecialiseerd in het opsporen van mensen onder het puin. Het team bestaat uit 65 mensen en acht speurhonden.

De hulpverleners vertrokken vrijdag rond het middaguur met een vliegtuig van Defensie vanaf de luchtmachtbasis in Eindhoven. Aan boord is ook ongeveer 16.000 kilo aan materieel. De hulpverleners komen waarschijnlijk vrijdagavond (lokale tijd) aan in Venezuela.

Twee zware aardbevingen

Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen vlak na elkaar. De beving vond plaats op 13 kilometer diepte. Dat is relatief ondiep en vergroot de schade. Het epicentrum lag ongeveer 160 kilometer ten westen van de hoofdstad Caracas, die ook zwaar beschadigd is.

De twee aardbevingen die Venezuela troffen op 24 juni. Beeld: ANP

Langs de kust ten noorden van de hoofdstad zijn enorme verwoestingen gemeld. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er nog onder het puin liggen. Beelden uit het gebied tonen talrijke volledig ingestorte panden. De internationale luchthaven van Caracas ligt ook in die streek.