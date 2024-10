Ruim veertig Nederlanders uit Libanon weer thuis dankzij Belgische repatriëringsvlucht

Ruim veertig Nederlanders zijn donderdagavond meegevlogen op een Belgische repatriëringsvlucht vanuit Libanon. Het toestel is rond 21.00 uur geland in Brussel. De Nederlanders worden op het vliegveld verwelkomd door de Nederlandse ambassadeur in België, waarna ze zelfstandig kunnen doorreizen naar Nederland, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Naast met de Belgische vlucht zijn deze week ook vier Nederlanders met een Australische vlucht vertrokken uit Libanon en naar Cyprus gebracht. Deze landgenoten reizen ook zelfstandig door naar Nederland. "We zijn Australië en België erkentelijk voor de goede samenwerking", aldus het ministerie. Vorige week vrijdag en zaterdag voerde Nederland zelf twee repatriëringsvluchten uit, waarmee in totaal ruim 350 mensen naar Nederland zijn gebracht.

Eerder kwam er al een groep Nederlanders aan op Eindhoven Airport. De opluchting was groot, zie je in de video hierboven.

Het ministerie heeft "voortdurend contact" met de ruim honderd mensen in Libanon van wie na aanmelding is gebleken dat ze aan de voorwaarden voldoen om gerepatrieerd te worden. Zij worden geïnformeerd over repatriëringsvluchten van andere landen. Het ministerie biedt ook ondersteuning om stoelen te krijgen op commerciële vluchten, waarvoor de beschikbaarheid weer wat is toegenomen. Wel wijst Buitenlandse Zaken erop dat mensen "zelfredzaam" moeten zijn bij aankomst in Nederland.

Niet iedereen kan terug

Van de mensen die zich hadden aangemeld voor repatriëring, zijn er enkele tientallen zelf vertrokken of hebben toch afgezien van repatriëring, zegt het ministerie. Verder is er nog een groep mensen van wie de aanmelding nog niet compleet is, bijvoorbeeld door ontbrekende documenten. Een deel van de aangemelde personen komt niet in aanmerking voor repatriëring. Zij zijn hierover door het ministerie op de hoogte gesteld.

Hart van Nederland/ANP