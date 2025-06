Nederlandse toerist (71) overlijdt in zee bij Grieks eiland Patmos

Een 71-jarige Nederlandse toerist is dinsdag overleden in zee bij het Griekse eiland Patmos, schrijft De Telegraaf. Lokale media melden volgens de krant dat de man bewusteloos uit het water werd gehaald door medewerkers van de havenautoriteit. Hij werd vervolgens overgebracht naar het gezondheidscentrum op het eiland, maar hulp mocht niet meer baten.

De man werd gereanimeerd nadat hij uit het water was gehaald. Het gebeurde nabij een relatief rustige kuststrook, omgeven door enkele appartementen. Ambulancepersoneel arriveerde snel, maar kon het leven van de toerist niet redden.

Ziekenhuis

Zijn lichaam is overgebracht naar het ziekenhuis op het eiland Rhodos, waar een autopsie zal worden uitgevoerd. De Griekse autoriteiten zijn een vooronderzoek gestart naar de precieze toedracht van het overlijden.

Hoewel Patmos bekendstaat om zijn natuurschoon en spirituele erfgoed - het eiland is door UNESCO uitgeroepen tot ‘heilig eiland’ - is het geen grote toeristische trekpleister onder Nederlanders. Het ruige, bergachtige eiland in de Egeïsche Zee trekt met name rustzoekers en pelgrims aan.