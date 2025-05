'Geen hoop meer voor vermiste Nederlander (31) in Como, zoektocht na zes dagen gestaakt'

De zoektocht naar de vermiste 31-jarige Nederlandse toerist is gestopt. Dat melden de Italiaanse kranten La Provincia Di Como en Il Giorno maandagochtend. De man verdween vorige week maandag in de bergen van de Noord-Italiaanse regio Como. De burgemeester van de regio heeft geen hoop meer dat hij nog levend wordt teruggevonden, aldus de krant.

De man was met zijn vrouw en zoon op vakantie. Hij ging wandelen, maar kwam daarna niet meer terug. Zijn vrouw, die zich zorgen maakte over zijn wegblijven en het gebrek aan communicatie, sloeg 's avonds alarm. Direct werd een dagenlange zoektocht opgestart.

Zoektocht

Onder meer met helikopters, drones en speurhonden is er naar de Amsterdammer gezocht. Bossen werden uitgekamd, in het water is gezocht, hulpdiensten daalden naar beneden in diepe kloven en klommen zelfs tot ruim 1800 meter boven zeeniveau om te kijken of de man ergens bekneld zat, schrijft het AD.

Zaterdag nog werd de zoektocht uitgebreid tot een gebied van 150 vierkante kilometer, aangezien de Amsterdammer een goede wandelaar is en eerder op vakantie is geweest in het gebied, schreven diverse Italiaanse media. Twee helikopters vertrokken vanaf Caiolo om de brandweer en de civiele bescherming, die met zo'n tachtig man waren gemobiliseerd, te ondersteunen. De operaties waren begonnen in het bergachtige gebied boven de plaats Livo.

Speld in een hooiberg

De telefoon van de Nederlander zond al dagen geen enkel signaal uit. Het was voor de hulpdiensten zoeken naar een speld in een hooiberg. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft dat "zes dagen te lang is om te hopen dat een vermiste persoon levend op grote hoogte wordt teruggevonden". De burgemeester wenst de familie veel sterkte.