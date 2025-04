'Nederlandse man (31) vermist in bergen bij Comomeer'

Een 31-jarige Nederlandse toerist in de Noord-Italiaanse provincie Como is vermist geraakt. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Telegraaf. De man was op vakantie met zijn vrouw en jonge kind en vertrok maandag alleen voor een bergwandeling in Livo. Toen hij niet terugkeerde, sloeg zijn vrouw alarm.

Het gezin verbleef in een afgelegen berghuisje in het plaatsje Dangri. Sinds dinsdagochtend zoeken de Italiaanse hulpdiensten intensief naar hem. Politie, brandweer, speurhonden, drones en helikopters worden ingezet, meldt de burgemeester van Livo.

De zoektocht wordt bemoeilijkt door slecht mobiel bereik in het gebied. Hierdoor kunnen ze de man niet bellen. De reddingswerkers hebben drie bivakplaatsen in de bergen doorzocht maar tot nu toe is de man nog niet gevonden.