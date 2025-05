'Bus met 20 Nederlanders omgeslagen in Turkije'

Een minibus met twintig Nederlandse toeristen is in het zuidwesten van Turkije omgeslagen. Dat meldt de Telegraaf. Het ongeluk gebeurde rond 10.30 uur in Ortaca, in de provincie Muğla. De 26-jarige chauffeur verloor de controle over het stuur, waarna het busje in de berm op zijn kant belandde.

Volgens Turkse media zaten er in totaal 23 mensen in het voertuig, onder wie ook drie personeelsleden. De hulpdiensten moesten de inzittenden bevrijden. Eén toerist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.