Nog steeds geen spoor van vermiste Maaike en Christiaan in Nepal

De status van de twee vermiste Nederlanders in Nepal is nog altijd ongewijzigd, laten de familie en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) weten. Van Maaike Moolhuijsen (51) en Christiaan Berghuis (29) ontbreekt ieder spoor.

Het ministerie biedt nog altijd consulaire hulp aan, aan familieleden van de twee vermiste Nederlanders.

Op grens van China en Nepal

Moolhuijsen en Berghuis raakten vermist nadat zware overstromingen Nepal troffen in augustus. De twee waren onderdeel van een reisgezelschap van ongeveer tachtig mensen. Vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu waren ze onderweg naar Tibet, naar de berg Kailash om precies te zijn. Toen de groep op de grens van Nepal met China aankwam, ging het mis en vond de overstroming plaats. Sindsdien is ieder contact met de groep verloren gegaan.

Ook in eigen land maakt de droeve gebeurtenis diepe indruk. Zo ook bij reisgids Jan, die het gebied goed kent en zelf tochten en reizen organiseert in Nepal, zoals te horen is in de video bovenaan dit artikel.