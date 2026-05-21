Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlandse opvarenden Gaza-vloot gaan donderdag naar Istanbul

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 10:55

Link gekopieerd

De zes Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot die woensdag door Israël werden opgepakt, kunnen het land donderdag verlaten. Ze vliegen samen met andere deelnemers naar Istanbul, laat de Nederlandse organisatie van de zogeheten Global Sumud Flotilla weten. Turkije heeft daar drie vluchten voor gecharterd.

Familieleden van de Nederlanders zijn volgens de activisten donderdagochtend hierover geïnformeerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om vier deelnemers aan de vloot die goederen naar Gaza wilde brengen en een journalist en cameraman van omroep BNNVARA.

Buitenlandse Zaken bevestigt het bericht. De Nederlanders worden opgevangen door medewerkers van het consulaat in Istanbul. Het is nog niet bekend wanneer ze door kunnen reizen naar Nederland.

Door ANP

Lees ook

Activisten Gaza-flotilla melden 'extreem geweld en seksuele vernedering'
Activisten Gaza-flotilla melden 'extreem geweld en seksuele vernedering'
Kabinet ontbiedt ambassadeur om behandeling opvarenden flotilla Gaza
Kabinet ontbiedt ambassadeur om behandeling opvarenden flotilla Gaza
Nederlandse van Gaza-Flotilla onderschept door Israël
Nederlandse van Gaza-Flotilla onderschept door Israël

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.