'Nederlanders betrokken bij gesloopte hotelkamers op Franse skibestemming'

Meerdere hotelkamers in het Franse skioord La Plagne zouden volledig gesloopt zijn door Nederlandse vakantiegangers. Dat meldt Dagblad van het Noorden. In videobeelden die online staan is te horen hoe verbouwereerde Nederlanders hun gemolesteerde hotelkamer aantreffen. "What the fuck, ik wist dat we die kamer op slot hadden moeten doen", klinkt het in de video.

Hele hotelkamer aan puin

Op de beelden die zijn ingezonden is te zien hoe in een hotelkamer heel het meubilair aan puin ligt. De vaatwasser is leeggegooid, banken en bedden zijn omgegooid en overal ligt de vloer bezaaid met puin. Op de video zijn Nederlanders te horen die duidelijk schrikken van wat ze aantreffen op hun hotelkamer. "Ik wist dat we die kamer op slot hadden moeten doen", zegt een mannenstem. "Hebben jullie Nederlandse stemmen gehoord?", vraagt ook iemand in de video.

'Groningse studenten'

Volgens de regionale krant zouden landgenoten deze ravage ook op hun geweten hebben. Zo zouden er Groningse studenten van een studentenvereniging mogelijk betrokken zijn bij het incident, suggereert de krant.

De krant heeft ook de Franse politie om uitleg gevraagd, die bevestigen dat er inderdaad vernielingen zijn gepleegd in een hotel in La Plagne.