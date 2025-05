Vindicat verbreekt banden met dispuut na incident met brandwonden bij eerstejaars

De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft de banden verbroken met het dispuut TYR nadat een ouderejaars met een "gloeiend voorwerp" brandwonden had veroorzaakt bij tien eerstejaarsleden. Eén slachtoffer had brandwonden in het gezicht.

Dat gebeurde tijdens een weekend dat buiten de vereniging om was georganiseerd "tijdens een nachtelijk spel op een afgelegen locatie in een bos", aldus Vindicat in een verklaring. "Een aantal van de eerstejaars studenten geeft aan dat deze handeling tegen hun wil heeft plaatsgevonden."

Het dispuut zou inmiddels zijn opgeheven en het betrokken lid is niet meer welkom bij de vereniging. Hij was ten tijde van het voorval onder invloed van alcohol, staat in de verklaring.

'Wangedrag'

"Dit wangedrag waarbij aan leden van onze vereniging letsel is toegebracht, verwerpen wij in de scherpst mogelijke bewoordingen", schrijft de studentenvereniging. De slachtoffers hebben het advies gekregen om aangifte te doen. Volgens Vindicat maken zij het "naar omstandigheden goed".

Vindicat kwam al eerder in opspraak om misstanden binnen de vereniging, onder meer door uit de hand gelopen ontgroeningen en feesten, maar ook door zogeheten 'bangalijsten'. kregen om aangifte te doen. Volgens Vindicat maken zij het "naar omstandigheden goed".

ANP