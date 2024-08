Nederlander (18) omgekomen tijdens wandeltocht met ouders in Thailand

Een 18-jarige Nederlander uit Noord-Holland is deze week in Thailand om het leven gekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Thaise media vond het incident plaats tijdens een wandeltocht met zijn ouders in de jungle van Krabi.

De jongeman had samen met zijn ouders een bergtop bereikt in het Khao Ngon Nak-uitkijkpunt. Terwijl zijn ouders afdaalden om eten te halen, verdween hij plotseling. Na een intensieve zoektocht werd zijn lichaam later teruggevonden, melden verschillende Thaise nieuwsbronnen, waaronder de Bangkok Times.

Doodsoorzaak nog niet bekend

De precieze oorzaak van zijn dood is nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan momenteel geen details geven over de omstandigheden, maar bevestigt dat de familie consulaire bijstand krijgt. De situatie is bijzonder tragisch en roept veel vragen op, maar verdere informatie ontbreekt vooralsnog.