Nederlandse vrouw omgekomen bij bedevaart Mekka

Bij de hadj, de moslimbedevaart in Saudi-Arabië, is een Nederlandse omgekomen. Het slachtoffer was 45 jaar, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken een bericht van de NOS. De familie wordt consulaire bijstand verleend.

De Nederlandse vrouw werd tijdens de hadj onwel. Honderden mensen in het Saudische Mekka zijn dit jaar omgekomen door de gloeiende hitte.

Mogelijk zijn er meer Nederlanders omgekomen tijdens de hadj. De woordvoerder zegt dat Buitenlandse Zaken niet altijd op de hoogte wordt gesteld als mensen in het buitenland overlijden.

'Zo goed mogelijk helpen'

Of de omgekomen Nederlandse vrouw ter plaatse wordt begraven of dat haar lichaam naar Nederland wordt overgebracht, kon de woordvoerder niet vertellen.

Vanuit Saudi-Arabië zijn ook enkele andere consulaire hulpverzoeken gekomen. Die zijn gedaan door mensen die onwel zijn geworden of reisdocumenten zijn verloren, zegt de woordvoerder. "Wij staan hen vanuit Den Haag en Riyad zo goed mogelijk bij."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP