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Kabinet overweegt fregat naar Straat van Hormuz te sturen

Kabinet overweegt fregat naar Straat van Hormuz te sturen

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 14:45

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Naast een mijnenjager gaat het kabinet mogelijk ook een fregat naar de Straat van Hormuz sturen. Daarmee zou de vaarweg open moeten blijven voor de scheepvaart. Dat meldt minister Dilan Yeşilgöz van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter. Het schip was eerder al vertrokken naar Zuidoost-Azië en zal terug afreizen richting Iran. Minister van Defensie Yeşilgöz zegt wel dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen over de daadwerkelijke inzet van het fregat. Toch is deze alvast die kant op gestuurd.

Missie

Het nieuws komt nadat er deze week een mogelijk akkoord is tussen Iran en de Verenigde Staten. De missie waar Nederland bij betrokken is, wordt voorbereid vanwege de spanningen rond de Straat van Hormuz, een belangrijke route waar ongeveer twintig procent van de wereldwijde olie- en gastransporten doorheen gaat.

Iran legde daar volgens betrokken landen zeemijnen neer na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leiden de internationale coalitie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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