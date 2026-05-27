Nederlandse mijnenjager klaar voor mogelijke missie bij Straat van Hormuz

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 15:35

Een Nederlandse mijnenjager vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee als voorbereiding op een mogelijke NAVO-missie bij de Straat van Hormuz. Dat schrijven ministers Dilan Yeşilgöz van Defensie en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Het gaat om Zr. Ms. Willemstad. Het marineschip sluit zich aan bij een NAVO-vlootverband van mijnenbestrijdingsvaartuigen dat permanent actief is in de Middellandse Zee. Aan boord van een mijnenjager werken doorgaans tussen de 28 en 38 bemanningsleden.

Eerder stuurde het ministerie van Defensie al het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen naar Cyprus voor een verdedigingsmissie. Er kwam toen veel kritiek vanuit de Tweede Kamer op de reis van defensieminister Yeşilgöz naar het schip:

Spanningen rond belangrijke olieroute

Het kabinet onderzoekt daarnaast of ook andere militaire steun geleverd kan worden aan een internationale missie in de Perzische Golf. Daarbij wordt gekeken naar een gecombineerd search-, duik- en explosievenopruimingsteam en extra stafcapaciteit.

Een definitief besluit over Nederlandse deelname is nog niet genomen. De Verenigde Staten dringen ondertussen bij NAVO-bondgenoten aan op duidelijkheid over hun bijdrage. Washington wil voor de NAVO-top in Ankara begin juli weten welke landen meedoen.

De missie wordt voorbereid vanwege de spanningen rond de Straat van Hormuz, een belangrijke route waar ongeveer 20 procent van de wereldwijde olie- en gastransporten doorheen gaat. Iran legde daar volgens betrokken landen zeemijnen neer na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leiden de internationale coalitie.

Door ANP

Straat van Hormuz open, olieprijs daalt: wat merk je aan de pomp?
