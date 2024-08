Gouda rouwt mee met zusterstad Solingen: condoleanceboek geopend na aanslag

Vanaf maandag ligt in het gemeentehuis van Gouda een condoleanceboek waarin mensen hun medeleven kunnen betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in het Duitse Solingen. Ook hangt de vlag op het stadhuis halfstok.

In Solingen, een zusterstad van Gouda, kwamen vrijdagavond drie mensen om het leven bij een mesaanval, acht anderen raakten gewond. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en iedereen die zich betrokken voelt", aldus de gemeente Gouda. "We leven intens mee".

650-jarig bestaan

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda was vrijdagavond aanwezig in Solingen, waar op dat moment het 650-jarig bestaan van de stad werd gevierd. Kort na de aanslag liet hij weten dat de delegatie uit Gouda veilig in een hotel was ondergebracht.

De mesaanval in Solingen is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. Ruim 24 uur na de aanslag werd in Duitsland een 26-jarige Syriër aangehouden, nadat hij zichzelf bij de politie had gemeld. Het zou gaan om een 26-jarige asielzoeker uit Syrië. Twee anderen zijn ook opgepakt. E r wordt onderzocht of zij een band hebben met de vermoedelijke dader.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland - ANP