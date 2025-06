Bezoekers concert Bruce Springsteen vlak over Nederlandse grens gewond door vallend metaal

Bij een concert van Bruce Springsteen in het Duitse Gelsenkirchen, vlak over de grens bij Venlo, zijn drie mensen gewond geraakt. Dat gebeurde doordat metaal van een zogeheten videokubus losraakte en in het publiek terechtkwam.

De gewonden zijn twee vrouwen van 22 en 50 jaar en een man van 48 jaar. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn en uit welk land ze komen.

Springsteen maakte zijn concert gewoon af. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De zanger is momenteel bezig met een Europese tournee. Volgende week staan er twee optredens in Milaan op het programma.

ANP/Hart van Nederland