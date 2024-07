Concert Guus Meeuwis stilgelegd, bezoekers moeten veld verlaten

Het concert van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven is zondagavond korte tijd stilgelegd. Bezoekers die tijdens het concert in de Groots met een zachte G-reeks op het veld stonden, kregen via een groot scherm het verzoek om "rustig het veld te verlaten wegens de weersomstandigheden".

Dit gebeurde rond 18.30 uur, bevestigt een woordvoerster van Guus Meeuwis. Een half uur later mochten bezoekers het veld weer op. Volgens de woordvoerster had de organisatie van het concert een "serieus signaal" gekregen van de weerdiensten dat er onweer recht op het stadion afkwam.

'Zekere voor onzekere genomen'

"We hebben daarom het zekere voor het onzekere genomen om te zorgen dat iedereen op een veilige plek kwam. Later bleek dat de grote onweersbui toch een andere kant is opgewaaid."

Iets voor 19.30 uur is het concert nog niet hervat, maar zijn de meeste bezoekers op het veld wel weer hun plek aan het opzoeken, aldus de woordvoerster van de Brabantse zanger.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Hart van Nederland/ANP