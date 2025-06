Laatste concert in De Kuip: Wout doet er alles aan om dit tegen te gaan

Zaterdagavond is waarschijnlijk het laatste concert ooit in de Kuip in Rotterdam. De Haagse band Di-Rect sluit hun concertreeks van de afgelopen dagen hier af. Wout kan het zich niet voorstellen: concerten in de Kuip, dat moet gewoon doorgaan. Hij ging vroeger al naar de Kuip voor concerten en wil niet dat Di-Rect de laatste wordt, daar zet hij zich voor in.

Wout, opgegroeid in Rotterdam-Zuid, kan zich nog goed herinneren hoe hij vroeger naar de Kuip ging. Hij ging niet alleen naar concerten ín de Kuip, maar ging ook met honderden anderen rondom de Kuip zitten als hij geen kaartje had voor een concert.

En ook zaterdagavond was die bijzondere sfeer er weer, is te zien in bovenstaande video.

Zaterdag ging hij ook naar Di-Rect. "Het is natuurlijk met een dubbel gevoel, omdat dit het laatste concert in de Kuip gaat zijn", vertelt hij aan Hart van Nederland. Wout heeft ook een petitie opgestart, die al meer dan 2000 keer is ondertekend.

Er mogen geen concerten meer worden georganiseerd vanwege de geluidsoverlast voor nieuwe woningen die worden gebouwd.