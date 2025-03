Schoof praat maandag met Van der Plas en Wilders over steun voor Oekraïne

BBB-leider Caroline van der Plas en PVV-leider Geert Wilders gaan maandag in gesprek met premier Dick Schoof over de toezegging van 3,5 miljard euro steun aan Oekraïne in 2026. De coalitiegenoten voelen zich overvallen door de mededeling en willen tekst en uitleg, bevestigt Van der Plas na berichtgeving van het AD.

Op kleinere schaal zijn er nu ook al veel mensen die Oekraïne helpen, zoals de Bulgaars-Nederlandse Khristina, te zien in bovenstaande video.

Schoof maakte de steun woensdag bekend tijdens een Kamerdebat. Hoewel een ruime meerderheid in de Tweede Kamer hiermee instemde via een VVD-motie, stemden PVV en BBB tegen. Vicepremiers Fleur Agema (PVV) en Mona Keijzer (BBB) gaven vrijdag aan dat ze vooraf niet waren ingelicht over het besluit, wat voor spanningen binnen de coalitie zorgde.

Schoof houdt zich op de vlakte

De VVD stelt dat de steun niet als een verrassing kan komen, omdat in het regeerprogramma staat dat Oekraïne "onverminderd" gesteund wordt. Een woordvoerder van de premier zegt dat hij regelmatig spreekt met coalitiefractieleiders, maar die gesprekken niet via de media bespreekt.

Hart van Nederland/ANP