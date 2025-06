Oekraïense president Zelensky spreekt Tweede Kamer dinsdag toe

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt dinsdag de Tweede Kamer toe. Dat staat in een agenda die de Kamer maandag heeft gepubliceerd.

Een paar maanden geleden liep een bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis volledig uit de hand. Dat zie je in de video bovenaan.

Zelensky komt naar Den Haag vanwege de NAVO-top. De Tweede Kamer had hem uitgenodigd om ook een bezoek te brengen aan het parlement.

De president houdt zijn toespraak even na 16.00 uur. Zowel Eerste- als Tweede Kamerleden zijn erbij, verwacht een woordvoerder van de Tweede Kamer. Ook voorzitter Martin Bosma zal het woord nemen. De uitnodiging was een initiatief van GroenLinks-PvdA, waar een Kamermeerderheid vervolgens mee instemde.

In mei was Zelensky in de senaat voor een gesprek met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ook was hij bij het internationaal Strafhof (ICC) en hield hij een speech in het World Forum voor genodigden:

2:29 Zelensky houdt speech in Nederland

Rond de NAVO-top zelf heeft Zelensky onder meer ontmoetingen met secretaris-generaal Mark Rutte en premier Dick Schoof en hij schuift aan bij een diner met leiders van de NAVO-landen. Bij de plenaire vergadering van de leiders woensdag is hij niet aanwezig.

ANP