Schoof steunt oproep voor onmiddellijk staakt-het-vuren in Oekraïne

Premier Dick Schoof schaart zich achter de internationale oproep voor een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne. "Een staakt-het-vuren van 30 dagen is een belangrijke stap richting duurzame vrede", schrijft hij op X. De premier is momenteel op bezoek in het Caribische deel van het koninkrijk.

De oproep wordt geleid door Oekraïne en een groep bevriende landen, die hopen dat het bestand al maandag ingaat. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha is de tijd rijp voor een alomvattend staakt-het-vuren, zowel op land, in de lucht als op zee. "Als Rusland akkoord gaat en er effectief toezicht komt, kunnen we de weg vrijmaken voor vredesonderhandelingen", aldus Sybiha.

Eerder kwamen Oekraïners samen in de jaarbeurs in Utrecht. Die beelden zie je in de video bovenaan dit artikel.

NAVO-chef

Hij deelt een foto van president Zelensky met onder anderen de Britse premier Keir Starmer, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Poolse premier Donald Tusk. Zij zouden na het overleg ook telefonisch contact hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump over het vredesproces.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook NAVO-chef Mark Rutte deed mee aan het overleg, al was hij er niet fysiek bij in Kyiv. Op X onderstreept hij de noodzaak van concrete en blijvende steun aan Oekraïne: "Het begint met een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren van dertig dagen."

'Vruchtbaar'

Volgens Sybiha waren de gesprekken met internationale leiders "vruchtbaar", al worden er geen inhoudelijke details gedeeld. De coalitie van bereidwillige landen wil Oekraïne ook na een eventueel einde van de oorlog blijven beschermen.

ANP