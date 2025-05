Laatste Nederlandse F-16’s vertrokken naar Oekraïne: ‘Stiekem traantje weggepinkt’

Een bijzonder moment op vliegbasis Volkel, maandagmiddag. Daar vertrokken de allerlaatste twee F-16-straaljagers naar Oekraïne. Daarmee zijn alle 24 Nederlandse toestellen nu in gebruik in de oorlog met Rusland. Door deze donatie is het F-16-tijdperk in Nederland definitief voorbij. En dat zorgt ervoor dat zelfs stoere militairen stiekem een traantje wegpinken.

Bekijk de beelden van het vertrek van de laatste twee F16's in de video bovenaan dit artikel.

De toestellen vertrokken met een korte tussenstop in het Belgische Charleroi. Nederland levert de F-16’s aan Oekraïne als onderdeel van een internationale coalitie, samen met onder meer Denemarken en de Verenigde Staten. In Roemenië is een speciaal opleidingscentrum waar Oekraïense piloten en grondpersoneel worden getraind.

De Nederlandse F-16’s mogen ook worden ingezet boven Russisch grondgebied. Dat bevestigde minister van Defensie Ruben Brekelmans eerder.