Eerste groep gestrande Nederlanders terug uit Israël

De eerste groep Nederlandse reizigers die in Israël waren gestrand, is woensdagavond met een chartervlucht aangekomen op Vliegbasis Eindhoven. Het vliegtuig met daarin de Nederlanders landde iets na 18.30 uur op de luchthaven. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het gaat om een groep van 96 mensen. Op de vlucht zat ook een tiental mensen uit Finland, Ierland, Litouwen en Polen.

De vlucht vertrok eerder woensdag vanuit Sharm-el-Sheikh. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had busvervoer geregeld vanuit Jeruzalem en Tel Aviv naar die Egyptische stad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De Nederlanders hadden zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld voor repatriëring, in verband met het opgelaaide gewelddadige conflict tussen Israël en Iran. Het gaat om Nederlandse reizigers die niet in Israël wonen. Dinsdag is een staakt-het-vuren ingegaan tussen Israël en Iran.

Hoeveel Nederlanders zich tot nu toe voor repatriëring uit Israël hebben aangemeld, weet de woordvoerder van Buitenlandse Zaken nog niet. De Nederlandse reizigers hadden daar tot woensdagochtend 10.00 uur (Nederlandse tijd) de tijd voor. Dinsdagmiddag hadden zich ruim 150 in Israël gestrande reizigers bij het departement gemeld.

Laatste repatriëringsvlucht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat een tweede en waarschijnlijk laatste repatriëringsvlucht voor later deze week staat gepland, wanneer precies is nog niet bekend. Volgens demissionair minister Caspar Veldkamp werkt zijn departement momenteel hard aan die repatriëring. Hij zegt blij te zijn dat de eerste gestrande Nederlandse reizigers "na een onzekere tijd weer veilig terug zijn".

ANP