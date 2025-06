In Israël gestrande Nederlanders worden met bussen naar Egypte gebracht

Voor Nederlandse reizigers die vastzitten in Israël, wordt busvervoer geregeld naar Egypte. Van daaruit kunnen zij dan met commerciële vluchten terugkeren naar huis. Dat heeft demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) zondag gezegd.

De voorziening is alleen bedoeld voor mensen met een woon- of verblijfplaats in Nederland, benadrukte Veldkamp. "Het gaat niet om iedereen die er zomaar ergens woont. Het gaat om echt Nederlanders die gestrand zijn, op reis zijn." Zij kunnen niet met het vliegtuig Israël verlaten omdat het luchtruim gesloten is in verband met de oorlog met Iran.

Rood reisadvies

Nederlanders in Irak moeten zelfstandig de grens zien over te steken met bijvoorbeeld Turkije of Armenië, maar kunnen daar wel hulp bij krijgen. "Dat is ook afgelopen week in een aantal gevallen gelukt", zei Veldkamp.

Reizigers die Iran willen verlaten, hoeven niet op hulp te rekenen. Veldkamp wijst erop dat voor dat land al sinds oktober 2022 een rood reisadvies geldt. "Dat betekent echt: Reis er niet heen. Als u er toch heen reist, kunnen we u waarschijnlijk niet helpen."

Voor Israël ligt de situatie anders, omdat daar het reisadvies pas vorige week op rood is gegaan, nadat Israël doelen in Iran had bestookt en dat land had teruggevuurd. "Daar bevinden zich dus wel wat meer Nederlanders die we naar huis moeten kunnen helpen", aldus de minister.

