Nederlandse burgers in Qatar gewaarschuwd na explosies: 'Wees waakzaam'

Nederlanders in Qatar krijgen de oproep extra waakzaam te zijn. De Nederlandse ambassade in Doha adviseert landgenoten om zoveel mogelijk binnen te blijven, drukte te vermijden en het lokale nieuws goed te volgen.

Eerder viel Iran Israël aan met raketten. Die beelden zijn te zien boven aan dit artikel.

Daarnaast wordt geadviseerd om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen. Aanleiding is de afgeslagen Iraanse aanval op een Amerikaanse militaire basis in Qatar, waardoor de Qatarese autoriteiten het luchtruim tijdelijk sloten. “De autoriteiten van Qatar hebben zojuist het luchtruim boven Qatar tijdelijk gesloten, in verband met een mogelijke dreiging,” meldt de ambassade maandag.

Maandagavond werd bekend dat er explosies zijn gehoord boven de hoofdstad Doha. De waarschuwing van de ambassade werd verspreid voordat dit nieuws naar buiten kwam.

Later maandag heropenden landen in het Midden-Oosten hun luchtruim. De autoriteiten van Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en Irak hadden uit voorzorg hun luchtruim gesloten.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt op X:

Waarschuwingen

Niet alleen Nederland, ook andere westerse landen hebben hun burgers in Qatar gewaarschuwd. De spanningen in de regio nemen toe na een Amerikaanse aanval op doelen in Iran afgelopen weekend. Er wordt rekening gehouden met mogelijke vergeldingsacties van Iraanse zijde. De Verenigde Staten hebben een belangrijke militaire basis in Qatar, wat het land tot een potentieel doelwit maakt.

Hoeveel Nederlanders zich momenteel in Qatar bevinden, is niet bekend. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is registratie van verblijf in het buitenland vrijwillig. Reizigers zijn dan ook alleen in beeld als zij zichzelf bij het ministerie aanmelden, wat in de praktijk lang niet altijd gebeurt.

Geen slachtoffers

Qatar meldt dat bij de Iraanse vergeldingsaanval op een Amerikaanse basis in het land geen slachtoffers zijn gevallen. De Golfstaat veroordeelt de aanval scherp en noemt het een schending van de nationale soevereiniteit. Qatar waarschuwt dat het zelf maatregelen zal nemen als reactie op de aanval.

ANP