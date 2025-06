Zorgen bij Raha (25) om familie in Iran: 'Bang voor radioactiviteit'

De escalatie tussen de VS en Iran houdt ook in Nederland de gemoederen bezig. Raha Heshmatikhah (25) is masterstudente Klinische Psychologie. Als dochter van politieke vluchtelingen zet ze zich al zo lang ze zich kan herinneren in voor de mensenrechten in Iran. "Dit is echt het slechtste van twee werelden."

"Ik ben heel erg bang voor het volk van Iran", vertelt Raha in gesprek met Hart van Nederland. "Er is totaal geen veiligheid. Ik heb contact met mijn familie in Iran. Die zijn voor nu oké, maar ze zijn echt bang. Het voelt nutteloos en je bent machteloos."

Hoe het nu verder gaat in het Midden-Oosten, is nog maar de vraag. Volgens Raha houdt iedereen zijn hart vast voor wat komen gaat. "We zijn bang voor radioactiviteit en dat het volk van Iran de dupe wordt van regeringen die elkaar plat willen bombarderen.

Grote consequenties

Terreursdeskundige Glenn Schoen laat weten dat de situatie in het Midden-Oosten grote consequenties kan hebben. "Dit is een oorlogsverklaring vanuit Amerika", aldus Schoen. "Iran kan raketten sturen naar Amerikaanse basissen, dat is de eerste zorg. De indirecte gevolgen zijn activisten en terrorisme."