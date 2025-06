Nederland vraagt alle partijen om terughoudendheid om verdere escalatie te voorkomen

Nederland roept na de Amerikaanse aanval op Iran alle partijen op tot terughoudendheid om verdere escalatie te voorkomen. Dat zei demissionair minister-president Dick Schoof zondag na een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad.

Onderhandelingen zijn volgens Schoof de enige weg naar duurzame vrede. Hij deed een "klemmend beroep" op de betrokken landen om de verdere uitbreiding van de oorlog te voorkomen.

Schoof rekent er ook nog altijd op dat de Amerikaanse president Donald Trump naar Nederland komt voor de NAVO-top. Nederland heeft in ieder geval geen afzegging ontvangen, zei hij zondag. Daarvoor wordt wel gevreesd nu de Verenigde Staten Iran hebben gebombardeerd en zich mogelijk moeten opmaken voor vergeldingsaanvallen door dat land.

Extra veiligheidsmaatregelen

"Ik ga ervan uit dat de heer Trump nog steeds komt. Althans, we hebben geen tegenbericht ontvangen", zei Schoof na ingelast overleg van de Nationale Veiligheidsraad over de aanvallen op Iran. "Natuurlijk kijken we bij elke situatie die zich op dit moment voordoet wat dat betekent voor de NAVO-top. Dat geldt ook hiervoor."

Schoof wil niet zeggen of de top nog zwaarder wordt beveiligd na de escalatie in het Midden-Oosten in de nacht van zaterdag op zondag. "Er zijn al heel veel veiligheidsmaatregelen getroffen rond de NAVO-top. Wij scannen permanent wat er in de wereld gebeurt, en dat doen we natuurlijk vandaag ook."

