Ministerie roept Nederlanders in Iran op land te verlaten: 'Nu het nog kan'

Nederlanders in Iran worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken opgeroepen om het land zo snel mogelijk te verlaten. "Vertrek nu het nog kan," is de waarschuwing. Door de raketaanvallen van Iran op Israël is de situatie daar zeer onvoorspelbaar geworden, en de kans op een tegenaanval en verdere escalatie is groot.

Buitenlandse Zaken zegt dat Nederlanders zelf moeten weten of ze Iran willen verlaten of niet, maar vraagt hen zich in elk geval te registreren bij de ambassade in Teheran. Als de situatie verder verslechtert, kan het zijn dat buitenlanders het land niet meer kunnen verlaten. De ambassade kan dan ook niets meer doen.

In april viel Iran Israël ook al aan, drones en raketten werden afgevuurd:

3:48 Iran valt Israël aan, dit is wat we nu weten

Ook andere landen zoals Duitsland roepen hun burgers op uit Iran weg te gaan.

ANP