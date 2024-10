Kamerleden bezorgd om escalatie na raketaanval: 'Stay safe Israel, we love you'

Kamerleden hebben via social media hun zorgen geuit over de raketaanval van Iran op Israël dinsdagavond.

"Stay safe #Israel we love you!", schrijft PVV-leider Geert Wilders, met het symbool van een hartje. "Duidelijk dat er niet gericht wordt getarget op militaire objecten maar veel Iraanse raketten op burgerdoelen terechtkomen", aldus Derk Boswijk (CDA) op X. "Dit geeft maar eens het belang aan dat Israël zich moet kunnen blijven beschermen tegen dergelijke aanvallen."

In april viel Iran Israël ook al aan, drones en raketten werden afgevuurd:

"Deze verdere escalatie door Iran is heel erg kwalijk en beangstigend voor burgers in Israël. Vreselijk. Er dreigen nog meer onschuldige slachtoffers te vallen, deze geweldsspiraal moet doorbroken worden", twittert het Kamerlid Sarah Dobbe van de SP.

Jan Paternotte van D66 stelde dat Iran een "volgende stap in escalatie" zet met de aanval op Israël. "Het is moeilijk voorstelbaar dat dit zonder slachtoffers blijft."

Kabinet veroordeelt aanval

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp heeft zijn Iraanse evenknie in een telefoongesprek dringend verzocht om Israël niet meer aan te vallen, meldt hij op X. De bewindsman zegt de "ongekende" raketaanval van Iran sterk te veroordelen. Ook benadrukt hij dat Nederland het van "het grootste belang" vindt dat de situatie in het Midden-Oosten de-escaleert.

Een woordvoerder van minister-president Dick Schoof verwijst voor zijn reactie naar Veldkamp.

Dodelijke luchtaanval

Dinsdagavond vuurde Iran raketten af op onder meer Jeruzalem en Tel Aviv en was in heel Israël het luchtalarm te horen. Dat was volgens de Iraanse elite-eenheid Revolutionaire Garde een vergelding op de luchtaanval waarbij Israël vrijdag Hezbollah-leider Hassan Nasrallah doodde. Rond 20.00 uur Nederlandse tijd meldde het Israëlische leger dat de aanval was afgelopen.

Nederland is een van de Europese landen die nog in contact staan met Iran. Zo fungeert Nederland ook als een tussenpersoon tussen Iran en Israël.

