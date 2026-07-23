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Minister roept Nederlanders op: reis niet naar of via Midden-Oosten

Midden-Oosten

Vandaag, 20:38

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Tom Berendsen (CDA), minister van Buitenlandse Zaken, roept Nederlanders op om niet naar of via het Midden-Oosten te reizen vanwege de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat laat hij weten in Nieuws van de Dag. "We raden mensen af om daar heen te gaan voor hun eigen veiligheid."

De reisadviezen voor de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië en Koeweit zijn aangescherpt naar oranje. "We zien de situatie daar echt verslechteren. Ga er niet naar toe, tenzij strikt noodzakelijk. En vakantie is niet strikt noodzakelijk", aldus de minister. "Het is een hele lastige situatie en we snappen dat het heel vervelend is voor mensen die hun vakantie al geboekt hebben." Veel vluchten van en naar Azië hebben een tussenstop in het Midden-Oosten.

Met de oproep en het aangescherpte reisadvies wil de minister voorkomen dat opnieuw een situatie ontstaat zoals enkele maanden geleden. Toen strandden er veel reizigers doordat het luchtruim werd gesloten.

Raketten door de lucht

Nederlanders die toch besluiten naar of via het Midden-Oosten te reizen en daar mogelijk stranden, kunnen rekenen op hulp van de overheid. "Wij doen er altijd alles aan om Nederlanders in nood in het buitenland te helpen."

Toch hoopt Berendsen dat de Nederlandse reizigers het verscherpte reisadvies opvolgen. "We doen dit niet voor niets. Er vliegen meer raketten door de lucht. We willen dat mensen veilig zijn. We weten niet zeker welke kant het op gaat en daarom raden we mensen écht af daar nog heen te gaan."

Door Redactie Hart van Nederland

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