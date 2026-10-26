KLM vliegt hele winter niet naar Dubai vanwege oorlog

KLM vliegt tot en met 27 maart 2027 niet van Amsterdam naar Dubai vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder was de maatschappij nog van plan de vluchten dit najaar te hervatten, maar dit is van de baan. Dat meldt KLM op de website.

Ook de vluchten naar de Saudische steden Riyad en Dammam zijn langer geschrapt. Daar wordt tot en met 27 november nog niet opgevlogen. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, ontvangen een bericht van de luchtvaartmaatschappij.

In maart dit jaar werden nog Nederlanders uit het gebied gehaald. In onderstaande video is te zien hoe opgelucht de gerepatrieerde reizigers uit het Midden-Oosten zijn:

1:45 Tranen en blijdschap op Schiphol: weer groep Nederlanders terug uit Golfregio

Aanhoudende onrust

De laatste weken is het onrustig in de regio door aanvallen van de Jemenitische Houthi's op onder meer de luchthaven van Riyad. Ondanks aanhoudende aanvallen werd dat vliegveld zondag na twee weken heropend. Saudi-Arabië steunt de regering in Jemen die tegen de Houthi's vecht om de controle in het land.

Vanwege de oorlog vermijden meerdere luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten. Sommige maatschappijen kiezen voor andere vliegroutes, andere schrappen tijdelijk complete vluchten naar steden in de regio.