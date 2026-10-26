OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
KLM vliegt hele winter niet naar Dubai vanwege oorlog

KLM vliegt hele winter niet naar Dubai vanwege oorlog

Midden-Oosten

Vandaag, 18:01

Link gekopieerd

KLM vliegt tot en met 27 maart 2027 niet van Amsterdam naar Dubai vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder was de maatschappij nog van plan de vluchten dit najaar te hervatten, maar dit is van de baan. Dat meldt KLM op de website.

Ook de vluchten naar de Saudische steden Riyad en Dammam zijn langer geschrapt. Daar wordt tot en met 27 november nog niet opgevlogen. Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, ontvangen een bericht van de luchtvaartmaatschappij.

In maart dit jaar werden nog Nederlanders uit het gebied gehaald. In onderstaande video is te zien hoe opgelucht de gerepatrieerde reizigers uit het Midden-Oosten zijn:

Tranen en blijdschap op Schiphol: weer groep Nederlanders terug uit Golfregio

Aanhoudende onrust

De laatste weken is het onrustig in de regio door aanvallen van de Jemenitische Houthi's op onder meer de luchthaven van Riyad. Ondanks aanhoudende aanvallen werd dat vliegveld zondag na twee weken heropend. Saudi-Arabië steunt de regering in Jemen die tegen de Houthi's vecht om de controle in het land.

Vanwege de oorlog vermijden meerdere luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten. Sommige maatschappijen kiezen voor andere vliegroutes, andere schrappen tijdelijk complete vluchten naar steden in de regio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

KLM schrapt vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer door oorlog
Reizen
KLM schrapt vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer door oorlog
Honderden Nederlanders zitten nog vast in Midden-Oosten en willen repatriëring
Midden-Oosten
Honderden Nederlanders zitten nog vast in Midden-Oosten en willen repatriëring
Ook Transavia schrapt vluchten van en naar Dubai
Waarschuwen
Ook Transavia schrapt vluchten van en naar Dubai
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.