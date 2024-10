Giro555 teleurgesteld over ontbreken steun politici op actiedag

Een woordvoerder van de actie Giro555 noemt het "echt jammer" dat politieke partijen nog niets hebben gezegd over de actie om geld in te zamelen voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. De woordvoerder zegt het opmerkelijk te vinden dat hij "nog geen politieke partijen zich heeft zien uitspreken voor de nationale actie voor de slachtoffers in het Midden-Oosten".

In het verleden steunden politici vaak acties voor Giro555. Zo riep oud-premier Mark Rutte bij verschillende inzamelingsacties het publiek op om geld te doneren. Ook andere fractievoorzitters en politici vroegen mensen om geld te storten. Die oproepen zijn nu niet gedaan.

Over de actie bestaat verdeeldheid, bekijk het verhaal daarover in de video bovenaan dit artikel.

"In een debat dat zo gevoelig en gepolariseerd is, zou het goed zijn als ook politieke leiders zich laten horen en de stap zetten en de actie ondersteunen", reageert de woordvoerder. Waarom politici zich niet laten horen, zegt hij niet te weten. "De situatie in het Midden-Oosten is natuurlijk heel gevoelig, zeker ook in de politiek. Misschien zorgt dat voor terughoudendheid."

Soberder dan eerdere acties

In museum Beeld & Geluid in Hilversum wordt de hele dag een actie gehouden voor Giro555, maar die is veel soberder dan eerdere nationale hulpacties. Zo is er geen avondvullend tv-programma en zijn er slechts op bepaalde momenten updates op radio en televisie. Ook bestaat het belpanel vooral uit hulpverleners van deelnemende hulporganisaties.

Rond 13.30 uur was er in totaal 6,1 miljoen euro ingezameld, een veel lager bedrag dan bij eerdere edities.

ANP