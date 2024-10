Giro555-actiedag voor Midden-Oosten van start met 4,4 miljoen

In het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum is om 05.55 uur de nationale actiedag voor Giro555 gestart. Een Joodse en een Palestijnse studente hebben het actiecentrum van Giro555 in het mediamuseum geopend. Op het gironummer dat de samenwerkende hulporganisaties vorige week openden is inmiddels bijna 4,4 miljoen euro (4.372.890,50 euro) binnengekomen voor "alle slachtoffers van het escalerende geweld in het Midden-Oosten".

Over de actie bestaat verdeeldheid, bekijk het verhaal daarover in de video bovenaan dit artikel.

De twee studentes, Noa en Selma, maakten om 05.55 uur de tussenstand bekend in het Instituut voor Beeld & Geluid. "Hun boodschap van saamhorigheid klinkt door in het hele land. Nederland geeft een krachtig signaal af dat deze actie gaat om de miljoenen mensen die dakloos, gewond of uitgehongerd zijn door het geweld. En niet om meningen", zei Giro555-actievoorzitter Harm Goossens vanuit Hilversum.

Geld voor slachtoffers in meerdere landen

Het is de 49e keer dat de Samenwerkende Hulporganisaties via Giro555 geld inzamelen. Met de actie willen de organisaties geld ophalen voor mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. De vorige Giro555-actie was voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, in februari 2023. Die leverde uiteindelijk ruim 128 miljoen euro op. Een inzameling voor Oekraïne in 2022 leverde 184 miljoen euro op.

Er kan woensdag gebeld worden naar het telefoonnummer 0800-1112 om een donatie te doen.

ANP