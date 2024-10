Giro555 open voor slachtoffers Midden-Oosten, volgende week landelijke actiedag

Vanaf donderdag is Giro555 geopend voor donaties aan de slachtoffers van de humanitaire crisis in het Midden-Oosten. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben het initiatief genomen om de noodhulp in deze regio te ondersteunen. Publieke en commerciële omroepen zullen de actie kracht bijzetten met het uitzenden van spots op verschillende platforms en organiseren op woensdag 16 oktober een nationale actiedag.

De situatie in het Midden-Oosten is zorgwekkend, met duizenden mensen die hulp nodig hebben vanwege de aanhoudende gevechten en humanitaire crisis. De SHO hoopt dat de steun vanuit Nederland een verschil kan maken voor de getroffen mensen in het gebied.

Grote landelijke actiedag

Op woensdag 16 oktober slaan verschillende omroepen de handen ineen voor een grote landelijke actiedag. Tijdens deze dag zullen er speciale uitzendingen en programma's in het teken staan van de actie voor Giro555. Reclamespots om op te roepen tot worden vanaf donderdag op alle platforms uitgezonden.

De SHO benadrukt dat elke bijdrage belangrijk is en dat het ingezamelde geld direct naar noodhulp zal gaan. "De situatie is schrijnend, en er is dringend behoefte aan hulp zoals voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en onderdak", aldus de organisatie.