Veel twijfels over Giro555 bij hulpactie voor Midden-Oosten

Terwijl het conflict in het Midden-Oosten verder escaleert en ook in Nederland tot veel demonstraties leidt (zie video), blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel dat Nederlanders grote twijfels hebben over de Giro555-hulpactie. Een ruime meerderheid van 67 procent denkt dat het ingezamelde geld niet op de juiste plek terecht zal komen. Ook de politieke neutraliteit van de actie wordt door bijna de helft van de ondervraagden in twijfel getrokken.

Donderdag werd Giro555 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers van het aanhoudende geweld in Gaza, Libanon en Israël. Op 16 oktober wordt een grote landelijke actiedag gehouden waarbij diverse tv-zenders zullen stilstaan bij de humanitaire ramp.

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Volgens De Telegraaf zijn er binnen enkele deelnemende omroepen bezwaren tegen de manier waarop gedoneerd geld wordt verdeeld. Zo zou het meeste geld voor Gaza zijn, een kleiner deel voor Libanon en circa 5 procent voor Israël. De Telegraaf meldt dat enkele omroepen de bijdrage aan Israël te karig vinden, terwijl andere vinden dat er geen geld naar slachtoffers in Israël zou moeten gaan.

Twijfels over politieke neutraliteit

Organisaties als Oxfam Novib, Kerk in Actie en het Rode Kruis werken samen om hulp te bieden aan alle getroffenen, ongeacht de politieke kant van het conflict. Giro555 benadrukt dat hun actie volledig politiek neutraal is en enkel gericht op het bieden van hulp aan slachtoffers. "De enige kant die wij kiezen is die van de slachtoffers, de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben", aldus de organisatie.

Toch geeft 49 procent van de ondervraagden aan geen vertrouwen te hebben in de politieke neutraliteit van de hulpactie, en slechts 40 procent heeft wel vertrouwen dat de actie zo neutraal mogelijk wordt uitgevoerd. Dat blijkt uit het representatieve onderzoek onder 2.445 deelnemers.

De steunactie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne leverde in 2022 ruim 180 miljoen euro op, na steunactie in 2004 voor de tsunami in Azië de actie die het meeste opbracht. Of de nieuwe actie om slachtoffers van de oorlog in het Midden-Oosten even veel op kan leveren is nog maar de vraag. 42 procent van de respondenten die aangeven niet te willen doneren geven aan dat het onderwerp daarvoor de hoofdreden is.