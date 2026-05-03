Twee Nederlandse Flotilla-opvarenden aangekomen op Schiphol

Gaza-conflict

Vandaag, 17:53

Twee van de Nederlandse opvarenden van de burgervloot Global Sumud Flotilla zijn iets na 17.00 uur vanuit Istanbul geland op Schiphol. De twee activisten, Osman Tastan en Anas Mohamad, werden daar onder luid applaus en gejoel verwelkomd door zo'n dertig medestanders.

Zij hadden onder meer Palestijnse vlaggen bij zich en riepen 'Viva Palestina' toen het tweetal de aankomsthal binnenkwam. Eerder scandeerden ze al leuzen als 'Free Palestine', 'Osman we are proud of you' en 'Anas we are proud of you'.

Er zijn vaker Nederlanders opgepakt die met Flotilla naar Gaza varen.

Eerder deze week onderschepte Israël meer dan twintig schepen van de Global Sumud Flotilla voor de kust van Kreta. Zo'n 175 opvarenden, onder wie drie Nederlanders en een in Nederland woonachtige Poolse burger, werden naar dat Griekse eiland overgebracht. Twee van die vier zijn daar nog altijd, liet de Nederlandse tak van Global Sumud Flotilla eerder zondag weten.

De Global Sumud Flotilla bestaat uit tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza.

Door ANP

