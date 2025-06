Organisatie protestmars Egypte: groep van 35 Nederlanders aangehouden

Een groep van zo'n 35 Nederlanders die in Egypte wil deelnemen aan een protestmars voor Gaza is aangehouden, zegt een woordvoerster van de Nederlandse delegatie van de Global March to Gaza. Zij laat weten dat de groep met bussen is teruggebracht naar onder meer Caïro.

Woensdag vertrokken de actievoeders naar Egypte, maar de toegang tot het land werd door Egyptische autoriteiten geweigerd. Daarom duurde het nog geen 48 uur voordat meerdere Nederlandse deelnemers van de protestmars terugkeerden op Schiphol.

Voor zover zij weet zit niemand van de Nederlanders meer vast. De groep, evenals honderden mensen uit andere landen, werd vrijdag bij twee tolwegovergangen tussen Caïro en Ismaïlia tegengehouden. Daar moesten ze paspoorten inleveren en uren in de zon blijven wachten zonder eten of drinken. Sommigen zijn vervolgens door politie en "knokploegen" mishandeld, stelt de woordvoerster.

De mensen zijn daarna in bussen gezet. Een deel werd direct naar het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad gebracht, anderen moesten eerst een bedrag van zo'n 50 euro per persoon betalen voordat de bus doorreed.

Andere plannen

Volgens de woordvoerster zijn nog ongeveer 65 Nederlanders in Egypte die willen deelnemen aan de mars, die eigenlijk dit weekend zou worden gehouden van El Arish naar de grensovergang met Gaza bij Rafah. Ze laat weten dat de mars niet wordt gehouden zolang Egypte geen goedkeuring geeft.

Maar volgens haar zijn er wel andere plannen, al wil ze daar om veiligheidsredenen niet over in detail treden. Voor de Nederlandse deelnemers is zaterdag nu vooral een rustdag.

Vliegveld van Caïro

Eerder deze week zijn op het vliegveld van Caïro al Nederlanders die wilden deelnemen aan de mars vastgehouden en het land uitgezet.

ANP