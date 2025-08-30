Nederland biedt onderdak aan bedreigden uit Gaza en Turkije

Een journalist en wetenschapper uit de Gazastrook en een cartoonist uit Turkije krijgen tijdelijk onderdak in Nederland. Ze kunnen hier als Safe Haven Fellows hun werk voortzetten, een project van het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), onderdeel van de KNAW.

De regeling is bedoeld voor onderzoekers die door oorlog of conflict niet meer veilig kunnen werken. In Amsterdam sluiten de fellows zich aan bij tientallen internationale onderzoekers.

Veel aanmeldingen

Een van hen is Hazem Abu-Orf, universitair hoofddocent in de Gazastrook. Zijn universiteit raakte vorig jaar zwaar beschadigd door Israëlische bombardementen. In Nederland doet hij onderzoek naar circulaire economie in kwetsbare gemeenschappen. Journalist Rita Baroud, die onder meer voor NRC werkte, onderzoekt burgerjournalistiek in oorlogsgebieden. Cartoonist Zehra Ömeroğlu schrijft in Nederland aan een boek over censuur.

In februari start een nieuwe ronde, waarvoor ruim vierhonderd mensen zich hebben aangemeld. "De Verenigde Staten waren tot voor kort het toonbeeld van academische vrijheid voor de hele wereld. Nu voelt een groeiend aantal wetenschappers zich er zo onveilig dat ze het land ontvluchten," zegt NIAS-directeur Jan Willem Duyvendak.

Het project begon in 2022 voor onderzoekers uit Oekraïne en kritische denkers uit Rusland en Belarus, en is inmiddels uitgebreid naar andere conflictgebieden.

ANP