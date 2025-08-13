Terug

Nederland staakt droppen hulpgoederen boven Gaza

Gaza-conflict

Gisteren, 12:43

Vanaf vrijdag zou Defensie twee weken lang hulpgoederen droppen boven Gaza. Maar die missie ligt voorlopig stil. Het militaire vliegtuig waarmee dat moest gebeuren kampt met een technisch mankement, zo meldt Defensie.

Sinds maandag is er al geen vlucht meer uitgevoerd. Een woordvoerder van Defensie laat aan persbureau ANP weten: "We hadden de afgelopen dagen gehoopt het te repareren, maar het ziet ernaar uit dat het nog iets langer duurt." Wanneer het toestel weer inzetbaar is, is nog onduidelijk.

Hoe de droppings eraan toe zouden gaan, werd eerder op vliegbasis Eindhoven getoond. Hart van Nederland was erbij:

Het gaat om een C-130 Hercules-transportvliegtuig. Defensie heeft er nog drie, maar die zijn niet beschikbaar om de taak over te nemen. Daardoor ligt de hele operatie stil.

Voorlopig is er geen sprake van dat de gemiste droppings later alsnog worden uitgevoerd. Wel laat Defensie weten dat een kabinetsbesluit daar nog verandering in kan brengen. "We gaan kijken of we de pakketten voor deze dagen alsnog kunnen afgooien als we straks weer kunnen vliegen", zegt de woordvoerder.

