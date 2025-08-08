Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland dropt eerste hulpgoederen boven Gaza: 14,5 ton aan levensmiddelen

Nederland dropt eerste hulpgoederen boven Gaza: 14,5 ton aan levensmiddelen

Gaza-conflict

8 aug 2025, 21:13

Link gekopieerd

Een transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft vrijdag ongeveer 14,5 ton hulpgoederen gedropt boven Gaza. Er werden zestien bundels aan parachutes met voedsel, drinkwater en medische hulpmiddelen uit de laagvliegende C-130 Hercules geworpen. De lading kwam terecht in een vooraf bepaald gebied, meldt Defensie.

Deze vlucht was de eerste in een reeks. De komende twee weken levert Nederland noodhulp vanuit de lucht. De hulppakketten komen uit Jordanië, van waaruit Defensie ze dropt boven Gaza.

Ook België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel aan de hulpoperatie.

Hart van Nederland sprak met Abed Al-Attar, de laatste Nederlander die terugkeerde uit de Gazastrook. Hij heeft moeite het nieuws van de verhongering onder Palestijnen te verdragen:

Abed zou alles geven om terug te keren naar Gaza: ‘Hier kan ik niks doen’
1:38

Abed zou alles geven om terug te keren naar Gaza: ‘Hier kan ik niks doen’

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.