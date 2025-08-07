Abed gevlucht uit Gaza, maar wil terug voor ouders: ‘Hier kan ik niks doen’

Liever zat hij nog in Gaza. Abed Al-Attar kwam in februari als laatste Nederlander terug uit de Gazastrook. Hij vindt het hartverscheurend om te zien hoe mensen daar verhongeren, onder wie zijn eigen ouders. Hij hoopt dat de Nederlandse regering Israël zal dwingen om in ieder geval voedsel door te laten, vertelt hij in bovenstaande video.

De Tweede Kamer komt donderdag terug van reces voor een debat met minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp over de noodsituatie in Gaza. De minister heeft recent maatregelen aangekondigd om Israël ertoe te bewegen meer hulp toe te laten voor de hongerlijdende bevolking.

'Bijna niets te krijgen daar'

"Het is echt heftig daar. Mijn ouders krijgen per dag één zak brood en niks anders", vertelt Abed. "Alleen droog brood. Ik begrijp niet dat ze nog leven na alles wat is gebeurd. Mijn moeder is 58 en mijn vader 56."

Abed is gefrustreerd. Hij was liever daar gebleven. "Ik kan geen rust vinden als er geen hulp komt. Toen ik daar was, was het beter. Hier kan ik niks doen."