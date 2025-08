Gerda zamelt geld in voor dieren in Gaza: 'Fiets elke dag door dorp'

Elke dag stapt Gerda Brasser uit Krommenie op haar fiets om zwerfafval in te zamelen. De opbrengst daarvan doneert ze aan een stichting die dieren probeert te redden in Gaza. Het vrijwilligerswerk doet Gerda naast haar zevendaagse werkweek. "Het is ontzettend zwaar, maar ik weet waarvoor ik het doe."

De stichting waar Gerda geld voor inzamelt, Animal Heroes, helpt wereldwijd dieren in nood. En op dit moment hebben ze een tijdelijke kliniek opgezet in Gaza. De stichting is een inzamelingsactie gestart om daar zoveel mogelijk dieren te kunnen helpen. Ook dierenklinieken in Nederland wordt opgeroepen mee te helpen.

En Gerda helpt dus door met haar bakfiets te speuren naar oud ijzer, blikjes en plastic flesjes. "Het is verschrikkelijk wat er gebeurt in Gaza, en hulp is echt nodig", zegt Gerda. "Heel veel stichtingen komen voor de mensen op, die hebben het keihard nodig, maar ook de dieren lopen op straat gewond. Zonder huis, zonder eten. Ook het dierenleed is enorm daar."

Tal van organisaties waarschuwen voor een naderende hongersnood in Gaza, waaronder VN-organisaties. Vooral de meest kwetsbaren gaan daaronder gebukt. Hulpverleners en journalisten hebben eerder ook gewaarschuwd dat de honger hun werk hindert.

Ontzettend zwaar

Gerda helpt niet alleen. "Van het ziekenhuis in Amsterdam krijg ik blikjes die ik kan inleveren. En er zijn inmiddels heel veel mensen die mij helpen met het verzamelen van materiaal." Elke dag fietst Gerda door haar dorp, en dat vergt best veel. "Ik werk daarnaast 7 dagen per week, wat ontzettend zwaar is, maar ik weet waar ik het voor doe. Voor mij is dit werk ontzettend belangrijk. Het kost veel energie, maar het geeft ook veel voldoening."

De stichting Animal Heroes zegt het geld goed te kunnen gebruiken voor de hulp van verzwakte dieren in Gaza. Vooral paarden en ezels hebben het volgens de stichting erg zwaar. "Dieren zijn één van de meest kwetsbare slachtoffers geworden", schrijft de stichting op hun site. De stichting probeert met vrijwilligers in de kliniek gewonde en verzwakte dieren te helpen, maar makkelijk is dat niet. "Er zijn nog steeds wat medicijnen te verkrijgen, maar de prijzen zijn door schaarste ontzettend hoog", schrijft Animal Heroes verder.