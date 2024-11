Gemengde reacties in Nederland na winst Trump, 'bezorgd’ maar ook 'goed voor Europa'

Op Schiphol reageren reizigers die onderweg zijn naar de Verenigde Staten verdeeld op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Sommigen maken zich zorgen over de toekomst, terwijl anderen juist kansen zien in de herverkiezing van de Amerikaanse oud-president.

Voor een aantal reizigers komt de uitslag als een schok. "Dramatisch. Geen woorden voor", zegt een man. "We hadden op z'n minst verwacht dat het een spannende race zou zijn, maar als ik het nu goed begrijp is het eigenlijk een landslide voor Trump geworden. En dat is, vinden wij, erg slecht nieuws." Hij vreest voor een "hoop chaos" en een hoop "ad-hocbeleid". "We gaan het wel zien."

"Laat ik zeggen: ik ben geen Trump-fan. Maar laten we dan maar ophouden", reageert een andere man kort.

'Ik zie wel voordelen'

Toch zijn er ook reizigers die voordelen zien. "Voor de business is het goed, misschien. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren in de wereld", zegt een reiziger aarzelend.

Een andere reiziger noemt Trumps standpunt over de oorlog in Oekraïne als positief. "Nee, ik ben helemaal niet bezorgd", zegt hij. "Hij wil de oorlog in Oekraïne stoppen, dus dat is eigenlijk een goede zaak, ook voor Europa. Ik zie wel voordelen."