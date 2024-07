Twee gewonden door 'zware mishandeling' in Groningse Heiligerlee

In het Groningse Heiligerlee heeft vrijdagavond een zware mishandeling plaatsgevonden in een horecagelegenheid, meldt de politie. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

Rond 22.00 uur ging een aantal mensen het pand binnen. Ze hadden honkbalknuppels bij zich en een vuurwapen, of iets dat daarop lijkt, aldus de politie. Van de twee mishandelde personen moest er een naar het ziekenhuis voor behandeling.

Conflict in het criminele circuit

De daders waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen en handschoenen. Ze zijn vermoedelijk met een of twee auto's aangekomen en vertrokken.

De politie onderzoekt of dit incident verband houdt met een eerdere reeks incidenten in Winschoten en omgeving. In die zaak maakte de politie afgelopen donderdag nog twee nieuwe aanhoudingen bekend. Dat onderzoek betreft een serie explosies en schietpartijen in Groningen, Winschoten en Oude Pekela tussen 10 juli en 20 september vorig jaar.

De politie houdt rekening met "een of meerdere conflicten in het criminele circuit". Het Dagblad van het Noorden berichtte eerder over een mogelijke bendeoorlog. De politie zoekt getuigen van het voorval op vrijdagavond.

