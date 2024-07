Politie onderzoekt poging tot overval op radiomaker Ruud de Wild

De politie Amsterdam heeft de poging tot roof waar NPO-coryfee Ruud de Wild het slachtoffer van is geworden in onderzoek. Dat heeft een woordvoerder dinsdag laten weten. De politie wil inhoudelijk verder niet ingaan op de zaak.

De Wild meldde maandag dat hij aangifte ging doen van de mislukte overval. De dj vertelde in zijn radioprogramma De Wild In De Middag dat hij bijna het slachtoffer was geworden van een horlogebende. Hij werd met een auto gevolgd naar een locatie in Amsterdam waar hij moest zijn. Daar aangekomen hing er een man rond in de buurt van zijn auto. Toen De Wild duidelijk maakte dat hij de man en zijn kompaan, die in een auto voor de deur zat, had gezien, reed het tweetal heel hard weg.

Hij onthield wel het kenteken van de auto en belde meteen de politie. "Die was er binnen tien minuten", aldus De Wild. "Dit was een mislukte overval." De politie is volgens de dj ook in het bezit van beelden van het incident.

ANP