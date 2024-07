Jan (77) koos voor euthanasie na gewelddadige overval, dader nog altijd spoorloos

De 77-jarige Jan Beulenkamp werd eind november ernstig mishandeld bij een brute woningoverval in zijn huis in Amsterdam-Zuidoost. Jan liep zwaar hersenletsel op en zijn lijden was zo uitzichtloos dat hij voor euthanasie koos. De daders zijn nog altijd spoorloos. Zoon Jelmer en dochter Myrthe vertelden dinsdagavond in Opsporing Verzocht zijn verhaal.

Een nog onbekende man klopte op 26 november 2023 rond 08.20 aan bij een woning aan het Liendenhof. Jans echtgenote deed open, in de veronderstelling dat het de buren waren. In plaats daarvan was het een overvaller, die de woning wist binnen te dringen. Hij mishandelde beide bewoners en bedreigde ze met een vuurwapen. Na zo'n twintig minuten ging hij ervandoor. De overvaller wist sieraden buit te maken en sloeg op de vlucht.

Ernstig hersenletsel

Zowel Jan als zijn 76-jarige vrouw raakten gewond. Jan raakte zelfs zo ernstig gewond dat hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. "In eerste instantie waren ze verbaasd dat hij überhaupt aanspreekbaar was", vertelt zoon Jelmer. Jan blijkt bloedingen in zijn hersenen te hebben. Na een spoedoperatie merken ze dat zijn levenskwaliteit achteruitging. "Zijn spraak en coördinatie waren aangetast, maar hij was ook halfzijdig verlamd. Uiteindelijk kon hij zichzelf heel moeilijk uiten", legt Jelmer uit.

We hebben hartverscheurend verdriet bij hem gezien. Myrthe

Dat was heftig voor de familie, vertelt dochter Myrthe. "We hebben hartverscheurend verdriet bij hem gezien. Hij kon niet meer duidelijk maken wat hij wilde zeggen. Ik kan me voorstellen dat je op het einde van je leven juist nog een heleboel wil zeggen. En dat ging niet meer." In januari besloot Jan voor euthanasie te kiezen. "Ik had ons nog heel graag tijd met onze vader gegund, maar zeker ook mijn kinderen met hun opa. Ze waren stapelgek op hem."

Signalement

De politie verspreidde eerder al een signalement van de dader. Het gaat om een man van tussen de 20 en 30 jaar met een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een normaal postuur en opvallend grote, donkerbruine ogen. Volgens de politie was hij ten tijde van de overval geheel in het zwart gekleed, met een zwarte muts en capuchon, gezichtsbedekking tot aan zijn ogen en een donkere rugtas.

Opvallend is dat de flat aan het Liendenhof dood loopt, en dat je er niet zomaar met de auto kunt komen. De politie sluit daarom niet uit dat deze dader bekend was in de omgeving, of daar zelfs in de omgeving woonde.

Het OM looft 10.000 euro uit in de tip die leidt naar de aanhouding van deze verdachte.

Dit zijn de sieraden die zijn buitgemaakt:

Beeld: Opsporing Verzocht

