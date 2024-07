Vrouw springt uit raam als overvallers huis binnendringen

In Rotterdam is een vrouw vrijdag uit het raam van een huis gesprongen toen er twee mannen de woning binnendrongen. Met een mes bedreigden ze de vrouw en twee andere vrouwen die thuis waren. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De overval vond plaats op de Rotterdamse Boezemkade rond 17:00 uur. De mannen kwamen binnen en dreigden gelijk met een mes. "Zij wilden geld", zegt de politie. "De drie aanwezige vrouwen schrokken natuurlijk enorm. Een van hen sprong uit het raam en raakte daarbij gewond aan haar been. Toen de mannen hun buit binnen hadden, gingen ze er weer vandoor."

Een van de overvallers kon al snel door gewaarschuwde agenten worden aangehouden. Naar de ander wordt gezocht. "De gewonde vrouw is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de overval loopt", meldt de politie. Getuigen of mensen met mogelijk camerabeelden wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.